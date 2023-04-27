Украинцам сообщили, что не все украинцы могут выйти на пенсию вовремя.

Сейчас в Украине есть как минимум три варианта выхода на пенсию, в возрасте после 60, после 63 и после 65 лет.

Как сообщили в ПФУ, возраст выхода на пенсию зависит от стажа и условия будут становиться более требовательными до 2028 года, передает "Главред".

Пенсию в 60 лет не смогут получать как минимум 45% украинцев. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь такой стаж: в 2023 году – от 30 лет, в 2024-м – от 31 года, в 2025-м – от 32 лет, в 2026-м – от 33 лет, в 2027-м – от 34 лет, в 2028-м – от 35 лет.

В том случае, если у вас нет нужного стажа - можно выйти на пенсию в 63 года, тогда стаж нужно считать так: в 2022-м – от 19 до 29 лет, в 2023-м – от 20 до 30 лет, в 2024 году – от 21 до 31 года, в 2025-м – от 22 до 32 лет, в 2026-м – от 23 до 33 лет, в 2027-м – от 24 до 34 лет.

В Минсоцполитики дополнили, с 2024 года украинцам для ухода на пенсию необходимо будет иметь как минимум тридцать лет трудового стажа.

Кому стажа не хватает, придется работать до 63 лет - если есть минимум 23 года стажа) или до 65 лет - от 15 до 23 лет стажа.

Ранее сообщалось, что в Украине был произведен перерасчет пенсионных выплат. Это произошло в апреле. В частности, доплаты должны получить пенсионеры в Украине, которые продолжают работать.

Начнут выплачивать новую пенсию только в июне. Однако сообщается, что сразу заплатят за 3 месяца.

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