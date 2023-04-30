Данные бойцы, защищающие независимость Украины – не могли быть призваны на военную службу государственными органами Украины, так как являются иностранцами, все они защищают Украину добровольно.

Об этом говорится в петиции, появившейся на сайте президента.

Есть иностранные легионы, защищающие независимость Украины, и имеющие гражданство Беларуси или России. Данные лица не защищены государством в случае взятия их в плен или гибели.

"Почему это важно? Российская сторона не обязана вносить или осуществлять обмен таких лиц, они, со своей стороны, предоставляют им другой "статус", предусматривающий наказание или даже истребление, как предателей. Такие военные, защищая украинский народ и Украину вообще абсолютно не защищены и бесправны в случаях, пленения или смерти. Также, как показал опыт после 2014 года, такое лицо без украинского гражданства является уязвимым с обеих сторон через сам бюрократический процесс", - пишет автор инициативы.

Кроме того, как пишет автор, эти воины рискуя или отдавая жизнь за нашу свободу и независимость - заслуживают защиты от Украины.

"Также после победы, вернуться на родину они не смогут (из-за своей позиции, которая там не приветствуется). Их вклад в победу не меньше украинских защитников!", - добавил автор.

Напомним, украинцы предлагают убрать "отчество" в паспорте: Приблизит нас к ЕС.

Как сообщала Politeka, в Украине хотят запретить популярную социальную сеть: "Закрыть полностью".

Также Politeka писала, что украинцы предлагают лишить звания Героя Украины некоторых граждан.