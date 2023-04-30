Стоимость килограмма свинины рекордно выросла.
Как сообщает портал "Минфин", сегодня средняя стоимость грудинки уже достигла 190,40 гривен за килограмм, еще в марте она продавалась по 170,97 гривен.
Лопатка подорожала со 162,37 грн/кг до 189,19 грн/кг.
Ошеек в прошлом месяце стоил 200,65 грн/кг, а сейчас 247,31 гривен за килограмм.
За подчеревок в марте нужно было отдать 161,49 грн/кг, а в текущем месяце 182,21 гривен за килограмм.
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Ребра стали дороже со 164,86 грн/кг до 182,21 грн/кг.
Шашлычное мясо стало дороже и со 180,16 грн/кг взлетело до 207,06 гривен за килограмм.
Кроме того, сообщается, что объемы производства продукции животноводства в Украине снизятся в 2023 году на 2,2% по сравнению, говорят в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".
Директор Института Юрий Лупенко прогнозирует уменьшение объемов производства продукции выращивания свиней и крупного рогатого скота.
Но, по его словам, производство основных продуктов, в частности свинины, яиц и молока, останется на довоенном уровне.
По словам эксперта, максимальное уменьшение производства будет заметно в овцеводстве.
Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.
Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.
Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".