На сегодняшний день украинцы платят 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.
До 31 мая тарифы на электроэнергию останутся на этом уровне.
Известно, что в правительстве сейчас рассматривают два варианта повышения тарифа - до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч, передает "РБК".
НКРЭКУ решили повысить тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года на 10-30%, но позже это решение отменили, а проект отправили на доработку.
В марте 2023 года хотели включить в повестку дня вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, но решение не принято.
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Что касается тарифов на газ - на сегодняшний день 98% потребителей получают голубое топливо от "Нафтогаза" по цене 7,96 гривен за кубометр. Газ населению продают еще восемь поставщиков.
Известно, что с 1 мая заканчивается действие годовых контрактов. В том случае, если поставщики не продлят договоры с населением на следующий год, газ потребителям будет продавать "Нафтогаз" по цене 7,96 гривен.
Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.
Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.
Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.