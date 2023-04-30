В Украине могут повысить тарифы на электроэнергию для населения.

На сегодняшний день украинцы платят 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

До 31 мая тарифы на электроэнергию останутся на этом уровне.

Известно, что в правительстве сейчас рассматривают два варианта повышения тарифа - до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч, передает "РБК".

НКРЭКУ решили повысить тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года на 10-30%, но позже это решение отменили, а проект отправили на доработку.

В марте 2023 года хотели включить в повестку дня вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, но решение не принято.

Что касается тарифов на газ - на сегодняшний день 98% потребителей получают голубое топливо от "Нафтогаза" по цене 7,96 гривен за кубометр. Газ населению продают еще восемь поставщиков.

Известно, что с 1 мая заканчивается действие годовых контрактов. В том случае, если поставщики не продлят договоры с населением на следующий год, газ потребителям будет продавать "Нафтогаз" по цене 7,96 гривен.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.