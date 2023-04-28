В Раде хотят проверить пенсионные выплаты для украинцев.
Об этом говорится на сайте ФПУ, появился проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".
В нем говорится, что будут проверять соблюдение требований обмена информацией о персональной информации пенсионеров.
Отменить пенсию могут если будет найдена ошибка в фамилии или если окажется, что пенсию получали по фальшивым документам.
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Отобрать выплаты могут если человек не получает деньги в течение шести месяцев или пенсионер стал переселенцем и переехал.
Остатся без пенсии может гражданин Украины, который прожил определенное время за границей - пенсию будут платить только за время пребывания в Украине.
Пенсионерам за границей будут присылать выплаты международными переводами.
"С какой радости? Это не законно! Человек уехал за границу не по своей воле, и не виноват, что потерял дом в результате войны! Она честно заработала пенсию",
"Вот трэш полный есть если человек батрачивший 40 лет на государство теперь еще и пенсию заберут, вы там уроды моральные сошли с ума, какая разница где человек хочет проживать??", - пишут в комментариях украинцы.
Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.
Как Politeka сообщала, кому из украинцев могут отменить выплаты, подробности постановления.
Также Politeka писала о новом виде пенсий в Украине, благотворителем может стать любой.