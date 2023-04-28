Украинцам рассказали о случаях, в каких могут отобрать пенсионные выплаты.

В Раде хотят проверить пенсионные выплаты для украинцев.

Об этом говорится на сайте ФПУ, появился проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

В нем говорится, что будут проверять соблюдение требований обмена информацией о персональной информации пенсионеров.

Отменить пенсию могут если будет найдена ошибка в фамилии или если окажется, что пенсию получали по фальшивым документам.

Отобрать выплаты могут если человек не получает деньги в течение шести месяцев или пенсионер стал переселенцем и переехал.

Остатся без пенсии может гражданин Украины, который прожил определенное время за границей - пенсию будут платить только за время пребывания в Украине.

Пенсионерам за границей будут присылать выплаты международными переводами.

"С какой радости? Это не законно! Человек уехал за границу не по своей воле, и не виноват, что потерял дом в результате войны! Она честно заработала пенсию",

"Вот трэш полный есть если человек батрачивший 40 лет на государство теперь еще и пенсию заберут, вы там уроды моральные сошли с ума, какая разница где человек хочет проживать??", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

Как Politeka сообщала, кому из украинцев могут отменить выплаты, подробности постановления.

Также Politeka писала о новом виде пенсий в Украине, благотворителем может стать любой.