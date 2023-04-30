Масштабное повышение пенсий в марте коснулось свыше 10 миллионов украинцев.

Как сообщает "На пенсии", одна категория граждан после индексации теперь получает 13 376,21 гривен..

Такую сумму получают пенсионеры-чернобыльцы первой категории.

К первой категории относятся лица с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от катастрофы.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что у чернобыльцев минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже для:

лиц с инвалидностью 1 группы – 100% размера средней заработной платы в Украине;

лиц с инвалидностью 2 группы – 80%;

лиц с инвалидностью 3 группы – 60%.

В том случает, если ежемесячные размеры пенсии для 1 категории чернобыльцев не достигают такой суммы, то лицам выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в недостающей сумме.

С 1 марта 2023 минимальный размер пенсионной выплаты чернобыльцам 1 категории не может быть ниже 13 376,21 грн, до 1 марта 2023 – 12 993,56 гривен.

К слову, в Украине собираются внедрить накопительную пенсию, где работодатель и сам работник должны платить взносы. Пока закон еще не был принят, а запуск реформы должен продлится не меньше года после его принятия.

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