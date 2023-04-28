Рост цен произошел из-за сокращения предложения овоща на рынке - украинские запасы уже истощены.
Аналитики EastFruit сообщают, в магазинах прошлогоднюю капусту продают за 20-25 грн за килограмм.
Кроме того, росту цен способствует повышенный спрос на капусту, но из-за неблагоприятных погодных условий, возникают и сложности с логистикой, что также оказывает поддержку ценовому росту.
Специалисты сообщают, что по сравнению с прошлым годом, цены на капусту стали выше на 40%, и это не предел, ведь эксперты уверены, что ростцен продолжится.
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Цены на капусту, если сравнивать с прошлым годом, повысились на 40%.
К слову, Колбаса становится продуктом, доступным далеко не всем.
Так, по состоянию на 25 апреля колбаса копченая "Алан Брауншвейгская" сырокопченая в среднем стоит 673,25 гривны за килограмм.
Еще в марте ценник составлял 655,56 гривны, таким образом колбаса стала дороже 18 гривен всего за месяц.
Ценники на данный продукт колеблются от 625,10 до 719,00 гривен за килограмм, в зависимости от торговой сети.
Колбаса "Глобино" cалями варено-копченая подешевела, но ценник все-равно "кусается". В апреле за килограмм продукта придется заплатить в среднем 212,80 гривны. В марте цена составляла 225,74 гривны за кг.
Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов.
Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.
Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".