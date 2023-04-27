Требование сдать декларацию до 1 мая касается и волонтеров, иначе грозят внушительные штрафы и даже криминальная ответственность.
Уплатить налоги должны те волонтеры, которых нет в специальном реестре, а именно те, кто собирает средства на банковские карты, передает "epravda.com.ua".
Согласно украинскому законодательству, такие деньги относятся к категории "другие доходы" и облагаются налогами.
Доходы физлиц облагаются по ставке 18% + 1,5% военного сбора. Декларации принимают до 1 мая, а уплатить налоги нужно до 1 августа.
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Подать декларацию можно онлайн через электронный кабинет или в налоговую инспекцию.
За незадекларированные дополнительных доходы с которых не взимали налоги, могут оштрафовать в размере 25% от неуплаченного налогового обязательства.
Также обязательно нужно будет внести сумму неуплаченных налогов. В случае игнорирования этого требование могут начислить пеню в размере 30% годовых.
За неуплату крупных налогов, от 4,026 млн гривен, возможна уголовная ответственность в виде штрафов, а также запрет занимать определенные должности на протяжении нескольких лет.
Размер штрафов грозит от 85 тыс. грн. до 425 тысяч гривен.
Напомним, налоги в Украине пересчитают, что планируют изменить и к кому придут с проверкой.
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