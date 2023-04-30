Так, некоторые украинцы могут рассчитывать на выплаты с 1 мая по 30 сентября этого года.
Как сообщил Пенсионный фонд Украины, часть украинцев может получать жилищную субсидию даже во время неотапливаемого периода, а именно, на помощь могут рассчитывать семьи, в составе которых есть ВПЛ, семьи, которые снимают жилые помещения и платят за коммуналку.
Также возмещение коммуналки может получать семья, где количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в семье меньше, чем количество зарегистрированных. На помощь могут рассчитывать семьи, обратившиеся за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
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Для того, чтобы получить субсидию необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда - по почте,по адресу органа ПФУ, или через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение фонда.
Ранее сообщалось, что в Украине был произведен перерасчет пенсионных выплат. Это произошло в апреле. В частности, доплаты должны получить пенсионеры в Украине, которые продолжают работать.
Начнут выплачивать новую пенсию только в июне. Однако сообщается, что сразу заплатят за 3 месяца.
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