В Украине продают дом в тихом и относительно безопасном месте.

Рядом возле дома стоимостью 500 долларов есть большое озеро.

Как сообщает продавец на сайте "ОЛХ", дом находится недалеко от города Лубны, что в Полтавской области.

"Продам дом. 15км от Лубен, рядом электричка и трасса на Миргород. деревянная 40м2, есть печка и колодец. рядом озеро. 40 соток земли. дом продается по техпаспорту", - пишет автор объявления.

По его словам в доме есть две комнаты, стены деревянные, крыша из шифера. Общая площадь дома составляет 40 квадратных метров. Туалет во дворе, отопление печное.

Также продавец добавил, что в доме нет мебели и нужно сделать ремонт. Из плюсов - проведено электричество и есть скважина.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области продают дом за небольшие деньги.

Здание находится в Смелянском районе Черкасской области в Богуново.

Продавец разместил объявление о продаже дома за 50 тысяч гривен.

Владелец 2-комнатного дома сообщил, что дом имеет 46 квадратных метров, сарай, также есть отдельный вход в погреб "с шеей", колодец, сад и огород площадью 0,560 гектара.

Огромным плюсом является то, что рядом находится лес, где всегда в сезоне есть много грибов.

Продавец сообщает, что рядом с домом есть пруд. Территория идеально подойдет для пасеки.

Напомним, продается дом с участком 30 соток за 250 долларов: где в Украине продают самое дешевое жилье, фото.

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