В Украине вырастет НДС на топливо - это может спровоцировать существенный рост цен на продукты.

Так, НДС на топливо в Украине вернут к 20% с нынешних 7% уже с 1 июля.

Это предусмотрено законом №2618-IX. Стоимоть топлива влияет на широкий спектр товаров и вызовет рост цен, об этом сообщил гендиректор сети SunOil, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук, передает "ubr".

"Во всех услугах и товарах есть транспортная составляющая. С начала текущего года нефтепродукты все время дешевели. Этого нельзя было сказать о продуктах. А сейчас они взлетят к облакам", – говорит Косянчук.

Как сообщил эксперт, возврат 20% НДС спровоцирует новый виток инфляции.

"Это все, что придумали чиновники. Сейчас на все цена существенно дороже. Сколько будет гривна к доллару – большой вопрос", – сообщает Косянчук.

Как считает гендиректор SunOil, повышение налога может вызовать всплеск некачественного бензина на заправках.

К слову, в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию для населения.

До 31 мая тарифы на электроэнергию останутся на этом уровне.

Известно, что в правительстве сейчас рассматривают два варианта повышения тарифа - до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч.

Кроме того НКРЭКУ решили повысить тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года на 10-30%, но позже это решение отменили, а проект отправили на доработку.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.