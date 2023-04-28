Речь идет о военнослужащих разведывательных органов Минобороны Украины (военной части А0515), Службах внешней разведки Украины и Администрации государственной пограничной службы Украины с учетом повышенного коэффициента должностного оклада. В результате чего существенно увеличится ежемесячный размер пенсии .
Как увеличить пенсию, рассказали в адвокатском бюро "Ивана Хомича".
На примере адвокат Владимир Трощинский объяснил, как можно увеличить размер денежного довольствия с 25 630 гривен до 52 621.
Названы 6 шагов, чтобы осуществить перерасчет пенсии, согласно надлежащему размеру денежного довольствия.
Шаг 1: нужно подать заявление
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Шаг 2: Необходимо подать иск в суд
Шаг 3: Дождаться справки
Шаг 4: Получить справку и обратиться в территориальное управление пенсионного фонда с заявлением о перерасчете и выплате пенсии
Шаг 5: В случае отказа ПФУ – подать иск в суд
Шаг 6: Подать в Пенсионный фонд решение суда о перерасчете пенсии
Таким образом, денежное довольствие для перерасчета пенсии увеличится на 26 991 грн, то есть почти вдвое. Соответственно в два раза повысится и ежемесячный размер пенсии.
Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.
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