Согласно 2 части 11 статьи 7 ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» ВПЛ назначаются материальное обеспечение, страховые выплаты.

Как сообщает адвокат Жанна Грушко, продление выплат будет происходить до 31 мая 2023 года.

Право на выплату 2200 гривен имеют внутриперемещенные лица.

Их можно оформить через исполнительные органы комитетов сельского, поселкового или городского совета.

"В зависимости от того, где вы находитесь по вашему новому фактическому месту пребывания вы можете обратиться в соответствующие органы написав им заявление на получение этой помощи", - рассказала Грушко.

По словам адвоката, через приложение "Дія" можно получить только общегосударственную помощь.

"До конца мая будет продлена общегосударственная выплата в поддержку как совершеннолетних ВПЛ, так и детей до 18 лет. Но есть нюанс - сегодня ВПЛ обязаны будут декларировать свои доходы", - говорит адвокат.

Также Грушко рассказала о финансовых программах на местах.

"Каждый сельский и поселковый совет выделяет определенный бюджет для финансирования ВПЛ, которые находятся на их территории. В связи с этим, я рекомендую вам обращаться в исполнительные органы сельского, поселкового или городского совета с вопросом о том, не была ли утверждена какая программа по дополнительной защите ВПЛ. Это нужно делать не реже одного раза в 2 недели для того, чтобы не пропустить сроки подачи документов о получении соответствующей выплаты", - добавила Жанна Грушко.

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