Украинцы могут получить грант на сумму до 1500 долларов на развитие бизнеса.

Международная гуманитарная организация Mercy Corps начинает программу поддержки, которая поможет переселенцам начать или возобновить собственный бизнес.

Как сообщает организация Mercy Corps, принять участие в программе и получить финансовую помощь могут переселенцы, которые находятся в Днепропетровской области и планируют заняться бизнесом.

К сожалению, гранты на 1500 долларов не смогут получить жители районов, где проходят активные боевые действия с высоким риском для жизни и ведения бизнеса.

Окончательная сумма будет зависеть от плана типа бизнеса и финансовых потребностей конкретного участника программы.

Украинцам для того, чтобы принять участие в этой программе, нужно зарегистрироваться на сайте организации Mercy Corps.

Чтобы получить грант необходимо соответствовать некоторым критериям, среди которых озвучить бизнес-идею, доказать жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи и способность участника программы реализовать свой план.

К слову, в Украине собираются ввести накопительную пенсию, где работодатель и сам работник должны платить взносы. Пока закон еще не был принят, а запуск реформы должен продолжаться не менее года после его принятия.

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