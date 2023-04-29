Украинцам рассказали, нужно ли платить налог с пенсионных выплат.

Сообщается о благотворительных взносах, которые дают возможность увеличить пенсию конкретному пенсионеру.

Как рассказали в ПФУ, пожертвовать деньги могут родственники и даже чужие люди, передает "На пенсии".

У потенциальных меценатов возникает вопрос - нужно ли платить налоги пожертвований и будет ли налог вводиться на пенсию.

В ПФУ сообщили, что в налоговом кодексе не предусматриваются благотворительные пожертвования юридических и физических лиц.

Таким образом, налоги с пенсии вычитывать не должны - ни с пенсионера, ни с мецената.

Кроме того, в ПФУ разъяснили, что сумму пожертвованную конкретному пенсионеру, человек сможет получить в следующем выплатном периоде.

Однако, пенсионер только 70% от суммы пожертвования, остальные 30% остаются в ПФУ для распределения между другими пенсионерами получающие минимальные выплаты.

Перед внесением денег меценат должен зарегистрироваться в личном кабинете на портале ПФУ.

К слову, ранее сообщалось, что отменить пенсию могут если будет найдена ошибка в фамилии или если окажется, что пенсию получали по фальшивым документам.

Отобрать выплаты могут если человек не получает деньги в течение шести месяцев или пенсионер стал переселенцем и переехал.

Остатся без пенсии может гражданин Украины, который прожил определенное время за границей - пенсию будут платить только за время пребывания в Украине.

Пенсионерам за границей будут присылать выплаты международными переводами.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

Как Politeka сообщала, кому из украинцев могут отменить выплаты, подробности постановления.

Также Politeka писала о новом виде пенсий в Украине, благотворителем может стать любой.