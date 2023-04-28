Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отправила на доработку предыдущее предложение поднять тарифы на воду с 1 января 2023 года на 10-30%.
Позже, НКРЭКУ анонсировала повышение тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод уже с 1 апреля, но окончательно решение не приняли, передает "На пенсии".
Эксперты говорили, что тариф повысят дважды с 1 апреля и 1 июля.
Уже в начале мая комиссия планирует повысить тарифы для отдельных поставщиков в Украине.
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Например, в Тернопольской области уже анонсировали повышение - с 1 мая новые тарифы на воду установлены исполнительным комитетом Чортковского городского совета, тариф на водоснабжение увеличат с 26,63 гривен до 34,91 гривен за 1 куб.
К слову, в Украине рассматривают два варианта повышения тарифа на электроэнергию.
Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский сообщил , что рассматриваются такие варианты тарифов - это 2,40 и 2,80 гривны за киловатт-часов.
Он добавил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения открыт, и он связан с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.
Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.
Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.
Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.