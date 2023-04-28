В Украине вскоре могут измениться тарифы на воду.

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отправила на доработку предыдущее предложение поднять тарифы на воду с 1 января 2023 года на 10-30%.

Позже, НКРЭКУ анонсировала повышение тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод уже с 1 апреля, но окончательно решение не приняли, передает "На пенсии".

Эксперты говорили, что тариф повысят дважды с 1 апреля и 1 июля.

Уже в начале мая комиссия планирует повысить тарифы для отдельных поставщиков в Украине.

Например, в Тернопольской области уже анонсировали повышение - с 1 мая новые тарифы на воду установлены исполнительным комитетом Чортковского городского совета, тариф на водоснабжение увеличат с 26,63 гривен до 34,91 гривен за 1 куб.

К слову, в Украине рассматривают два варианта повышения тарифа на электроэнергию.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский сообщил , что рассматриваются такие варианты тарифов - это 2,40 и 2,80 гривны за киловатт-часов.

Он добавил, что вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения открыт, и он связан с большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.