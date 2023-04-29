Цена популярного овоща будет расти и дальше.

В Украине использованы почти все запасы лука и сейчас идет поиск для закупок на внешних рынках.

Как сообщает заместитель руководителя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук изданию "Социальная платформа", Украина - не единственные покупатель этого овоща, так как в Европе из-за засухи лук тоже не уродил.

Европа, поставлявшая лук из Польши и Нидерландов, сейчас тоже в поисках лука, поэтому на внешних рынках закупочная цена на нее достаточно высокая.

Кроме того, на цену лука в Украине повлияла погода, особенно в осенний период.

"Когда мы заготавливали урожай, собирали его с полей, осень была довольно прохладной, дождливо. Это повлияло на качество товара и его хранение", - говорит аграрий.

Также на цены повлияла и временная оккупация юга Украины, 35% поставок лука в Украине было из Херсонской области.

Возможно летом можно ожидать снижения цен, когда будет достаточно собственных овощей, выращенных в открытом грунте.

К слову, килограмм красных помидоров сейчас в среднем можно купить за 99,87 грн. Месяцем ранее их продавали дороже: в среднем за 116 грн.

К тому же, в Украине цена на огурцы гладкие значительно снизилась. В частности, на 27 апреля килограмм стоит в среднем 118,65 грн, а в марте их продавали 143,38 грн.

Тем временем килограмм лука репчатого продают в магазинах за 57,54 грн, а месяц назад его можно было купить дешевле за 56,08 грн.

Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов.

Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.

Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".