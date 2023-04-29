В Украине использованы почти все запасы лука и сейчас идет поиск для закупок на внешних рынках.
Как сообщает заместитель руководителя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук изданию "Социальная платформа", Украина - не единственные покупатель этого овоща, так как в Европе из-за засухи лук тоже не уродил.
Европа, поставлявшая лук из Польши и Нидерландов, сейчас тоже в поисках лука, поэтому на внешних рынках закупочная цена на нее достаточно высокая.
Кроме того, на цену лука в Украине повлияла погода, особенно в осенний период.
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"Когда мы заготавливали урожай, собирали его с полей, осень была довольно прохладной, дождливо. Это повлияло на качество товара и его хранение", - говорит аграрий.
Также на цены повлияла и временная оккупация юга Украины, 35% поставок лука в Украине было из Херсонской области.
Возможно летом можно ожидать снижения цен, когда будет достаточно собственных овощей, выращенных в открытом грунте.
К слову, килограмм красных помидоров сейчас в среднем можно купить за 99,87 грн. Месяцем ранее их продавали дороже: в среднем за 116 грн.
К тому же, в Украине цена на огурцы гладкие значительно снизилась. В частности, на 27 апреля килограмм стоит в среднем 118,65 грн, а в марте их продавали 143,38 грн.
Тем временем килограмм лука репчатого продают в магазинах за 57,54 грн, а месяц назад его можно было купить дешевле за 56,08 грн.
Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов.
Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.
Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".