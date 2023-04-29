Украинским беженцам в Польше, Чехии и других странах начинают сокращать помощь.

В странах Евросоюза постепенно уменьшают финансовую поддержку стран, которые приняли беженцев из Украины.

Как сообщает "Bloomberg", сокращения уже коснулись Польшу, Чехию, Словакию и Румынию.

Набольшее количество украинских беженцев находится в Польше – 1,6 млн. Поляки уже отменили жилищную субсидию на коллективное жилье - 40 злотых на человека в день, что примерно эквивалентно 10 долларам. Также украинцы уже не могут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.

Однако осталась часть льгот, в частности ежемесячная помощь на детей - 500 злотых в месяц на одного ребенка. Также осталось бесплатное обучение и бесплатное медицинское обслуживание для беженцев из Украины.

Чехия дала приют для около 500 000 украинских беженцев. Местные власти намерены прекратить дотировать семьи, давшие приют украинским беженцам. Вместо домовладельцев будут платить деньги беженцам напрямую, но к концу года выплаты оставят только для людей, которые не могут работать и содержать себя.

Украинцев в Словакии предупредили, что денег на беженцев не хватает, поэтому срок выплаты пособий для беженцев закончится уже в конце мая.

Румынское правительство было вынуждено сократить выплаты украинским беженцам почти в два раза. В мае система выплат изменится и беженцы будут получать выплаты единовременно.

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