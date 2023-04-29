Украинцы за одно неправильное действие можно получить большой штраф.
Так, спасатели привели пример, когда проводили патруль местности и обнаружили, что на одном из частных владений хозяйка палит сухую траву.
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям помогли ей затушить огонь, и кроме разъяснительной работы выписали женщине штраф.
Как сообщает "На пенсии", по украинскому законодательству запрещено сжигать сухую траву, листья - это может стать причиной масштабного пожара. Также при сжигании сухих растительных остатков выдляется дым, который очень опасен для здоровья людей.
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Многие дачники знают о штрафах, но все равно сжигают траву и листья.
В ГСЧС Киевской области в очередной раз напомнили нарушителям, что будут выписывать большие штрафы — от 3060 до 6120 гривен.
Должностные лица заплатят еще большие штрафы - от 15 тысяч до 21 420 гривен.
К слову, В Украине готовят новые штрафы за нарушения, будут проводится массовые проверки.
Украинцам грозят новые штрафы. В частности, под пристальное внимание налоговой службы попадают украинские работодатели, которым могут впаять штраф в размере до 8 500 гривен.
работодатель, который принял на работу украинца без военного билета должен будет заплатить штраф от 5100 грн до 8500 грн. То есть при принятии на работу у сотрудника должны запросить один из военно-учетных документов.
Напомним, кого начнут проверять и штрафовать за нарушения.
Как Politeka сообщала, ввели штраф больше 500 гривен за популярное нарушение.
Также Politeka писала, что для дачников и жителей села приготовили новый штраф.