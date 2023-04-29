Украинских жителей сел и дачников предупредили о штрафах.

Украинцы за одно неправильное действие можно получить большой штраф.

Так, спасатели привели пример, когда проводили патруль местности и обнаружили, что на одном из частных владений хозяйка палит сухую траву.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям помогли ей затушить огонь, и кроме разъяснительной работы выписали женщине штраф.

Как сообщает "На пенсии", по украинскому законодательству запрещено сжигать сухую траву, листья - это может стать причиной масштабного пожара. Также при сжигании сухих растительных остатков выдляется дым, который очень опасен для здоровья людей.

Многие дачники знают о штрафах, но все равно сжигают траву и листья.

В ГСЧС Киевской области в очередной раз напомнили нарушителям, что будут выписывать большие штрафы — от 3060 до 6120 гривен.

Должностные лица заплатят еще большие штрафы - от 15 тысяч до 21 420 гривен.

К слову, В Украине готовят новые штрафы за нарушения, будут проводится массовые проверки.

Украинцам грозят новые штрафы. В частности, под пристальное внимание налоговой службы попадают украинские работодатели, которым могут впаять штраф в размере до 8 500 гривен.

работодатель, который принял на работу украинца без военного билета должен будет заплатить штраф от 5100 грн до 8500 грн. То есть при принятии на работу у сотрудника должны запросить один из военно-учетных документов.

Напомним, кого начнут проверять и штрафовать за нарушения.

Как Politeka сообщала, ввели штраф больше 500 гривен за популярное нарушение.

Также Politeka писала, что для дачников и жителей села приготовили новый штраф.