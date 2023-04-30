Украинцы получат квитанции для уплаты налога на недвижимость.

3о 1 июля нужно уплатить налог за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома от 120 квадратов.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе, передает "Обозреватель".

Налог на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от объекта и его местонахождения в процентах к минимальной зарплате, которая установлена на 1 января отчетного года.

В 2023 году налог начисляется за отчетный 2022 год - минимальная заработная плата 1 января 2022 года была установлена на уровне 6 700 гривен, в данном случае максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 гривен.

Таким образов у физлица с квартирой 65 квадратных метров в Киеве сумма налога рассчитывается от общей площади, уменьшенной на 60 квадратных метров и ставки налога, которая была утверждена в Киевской городской государственной администрации.

Для квартир в Киеве ставка налога составляет 1,5 процента, а это 90,0 гривен за метр квадратный. Таком образом налог будет высчитан таким образом: (65-60)*100,5 = 502,5 гривен.

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