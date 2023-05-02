В Украине готовят к введению дополнительного налога на алкогольные напитки, чтобы таким образом профинансировать доплаты военные Вооруженных сил Украины.

В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта (о внесении изменений в госбюджет (№9251), в Бюджетный кодекс (№9252) и в Налоговый кодекс (№9253)), предусматривающие введение акцизного налога с минимальных розничных цен на алкогольные напитки. Ставка – 10%.

По словам автора законопроекта, соответствующий проект предоставит Госбюджету дополнительные миллиарды на выплаты военным во время военного положения.

"Простая законодательная инициатива, которая принесет в бюджет дополнительные миллиарды на выплаты военным (а после войны – на реабилитационно-спортивную и физкультурно-оздоровительную инфраструктуру) – через введение акцизного налога 10% на алкоголь", – сообщил нардеп Георгий Мазурашу.

Напомним, украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры. В частности, это касается даже тех квартир и домов, которые приобрели давно. За них придется платить, если они отвечают критериям по уплате налога. Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Кроме того, в Украине скоро появится налог на газировку. Налог хотят ввести не только на напитки с сахаром, но с другими подсластителями и ароматическими веществами.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.