С 1 июня могут взлететь тарифы на электроэнергию и услуги водоканалов.
Об этом сообщил Эксперт по ЖКХ Олег Попенко.
Так, по словам Попенко, тариф на электроэнергию подорожает на 50-60%, здесь главный вопрос будет введен градацией для потребителей, и как быть тем слоям населения, имеющим электрическое отопление и электрические плиты для приготовления пищи.
"Тарифы на услуги водоканалов вырастут в среднем на 30%, но нужно смотреть по регионам, потому что в некоторых городах рост будет до 45%", – отметил эксперт.
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Напомним, в газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сделали важное сообщение о стоимости газа с 1 мая. Было принято решение продлить действие тарифа еще на год до 1 мая 2024 включительно.
Добавим, что НКРЭК решили повысить тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года на 10-30%, но впоследствии это решение отменили, а проект отправили на доработку. В марте 2023 года хотели включить в повестку дня вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, но решение не принято.
Также в Украине вырастет НДС на топливо – это может спровоцировать существенный рост цен на продукты. Возврат 20% НДС спровоцирует новый виток инфляции.
Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.
Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.
Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.