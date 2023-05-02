С 1 июня могут взлететь тарифы на электроэнергию и услуги водоканалов.

Об этом сообщил Эксперт по ЖКХ Олег Попенко.

Так, по словам Попенко, тариф на электроэнергию подорожает на 50-60%, здесь главный вопрос будет введен градацией для потребителей, и как быть тем слоям населения, имеющим электрическое отопление и электрические плиты для приготовления пищи.

"Тарифы на услуги водоканалов вырастут в среднем на 30%, но нужно смотреть по регионам, потому что в некоторых городах рост будет до 45%", – отметил эксперт.

Напомним, в газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сделали важное сообщение о стоимости газа с 1 мая. Было принято решение продлить действие тарифа еще на год до 1 мая 2024 включительно.

Добавим, что НКРЭК решили повысить тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года на 10-30%, но впоследствии это решение отменили, а проект отправили на доработку. В марте 2023 года хотели включить в повестку дня вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, но решение не принято.

Также в Украине вырастет НДС на топливо – это может спровоцировать существенный рост цен на продукты. Возврат 20% НДС спровоцирует новый виток инфляции.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.