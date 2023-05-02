Цена болгарского перца изменилась всего за полтора месяца - с марта по середину апреля. Овощ подорожал с 228,96 гривны до 319 гривен, что больше почти на 100 гривен.

Как сообщают аналитики "Минфин", один из овощей внезапно начал дешеветь.

В начале апреля произошел резкий скачок, но к концу месяца овощ стал более доступным.

Специалисты сообщают, что сейчас средний ценник на овощ установлен на уровне 244,45 гривен за килограмм.

Хотя совсем недавно супермаркеты продавали его по 319 гривен. Таким образом, желтый перец сбросил в цене почти на 75 гривен.

К слову, резкий рост цен начали фиксировать еще в декабре прошлого года - покупатели отдавали за килограмм перца 137,11. С конца 2022 года по конец апреля овощи стал дороже более чем на 100 гривен.

Кроме того, украинские супермаркеты снизили цены на популярную молочку и теперь ее можно купить дешевле.

Так, Минфин предоставил информацию о цене за пачку творога на 300 грамм торговой марки "Простоквашино" 9%. В среднем ее продают за 60,85 грн. Если сравнивать ценники с предыдущим месяцем, то стоимость творога снизилась почти на 5 гривен.

Что каксается пачки масла сливочного торговой марки "Яготинское" 73%, то здесь цена также изменилась. Уже в первый день мая оно удешевело и с 70,85 грн. и стало продаваться за 69,88 грн.

Кроме того, небольшим удешевлением порадовал сыр плавленый торговой марки "Весела Корівка" сливочный 38%. Его сейчас можно купить в среднем за 17,62 грн. В марте же цена была дороже и сырок продавался по 18,19 грн.

Напомним также, что в Украине в конце апреля рекордно выросли цены на мясо.

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