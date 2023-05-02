Цена болгарского перца изменилась всего за полтора месяца - с марта по середину апреля. Овощ подорожал с 228,96 гривны до 319 гривен, что больше почти на 100 гривен.
Как сообщают аналитики "Минфин", один из овощей внезапно начал дешеветь.
В начале апреля произошел резкий скачок, но к концу месяца овощ стал более доступным.
Специалисты сообщают, что сейчас средний ценник на овощ установлен на уровне 244,45 гривен за килограмм.
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Хотя совсем недавно супермаркеты продавали его по 319 гривен. Таким образом, желтый перец сбросил в цене почти на 75 гривен.
К слову, резкий рост цен начали фиксировать еще в декабре прошлого года - покупатели отдавали за килограмм перца 137,11. С конца 2022 года по конец апреля овощи стал дороже более чем на 100 гривен.
Кроме того, украинские супермаркеты снизили цены на популярную молочку и теперь ее можно купить дешевле.
Так, Минфин предоставил информацию о цене за пачку творога на 300 грамм торговой марки "Простоквашино" 9%. В среднем ее продают за 60,85 грн. Если сравнивать ценники с предыдущим месяцем, то стоимость творога снизилась почти на 5 гривен.
Что каксается пачки масла сливочного торговой марки "Яготинское" 73%, то здесь цена также изменилась. Уже в первый день мая оно удешевело и с 70,85 грн. и стало продаваться за 69,88 грн.
Кроме того, небольшим удешевлением порадовал сыр плавленый торговой марки "Весела Корівка" сливочный 38%. Его сейчас можно купить в среднем за 17,62 грн. В марте же цена была дороже и сырок продавался по 18,19 грн.
Напомним также, что в Украине в конце апреля рекордно выросли цены на мясо.
Также Politeka сообщала, что цены на репчатый лук еще не достигли предела: чего ждать в будущем.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Украине готовятся повысить тарифы на электроэнергию для населения.