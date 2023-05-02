Во Львовской области хотят установить туалет за почти 2 миллиона гривен.

Известно, что тендер выиграл предприниматель из Ивано-Франковска.

На платформе Prozorro сообщается о модульном туалете на 2 кабинки - одна кабинка будет соответствовать требованиям для лиц с ограниченными возможностями, а вторая для посетителей с меленькими детьми и с обустройством пеленального столика.

За услуги пользования туалетом можно будет платить бесконтактно - в кабинках будет встроен купюроприемник, монетоприемник и система банковской оплаты.

В туалете за 2 миллиона будет наружное видеонаблюдение, освещение и даже вайфай.

На аукционе предприниматель сделал скидку в 100 гривен и теперь туалет построят с 1 миллиона 999 тысяч 900 гривень.

Таким образом, модульный туалет установят в Самборе Львовской области до конца 2023 года.

"За рубежом возможно это и обычный туалет, но таких денег он не стоит, особенно сейчас когда идет война",

"Бедные люди на войне нет автомобиля, чтобы жизнь спасать людям раненым, а они туалеты с интернетом ставят.....помогите защитникам как мы одолим врага?", "Они что уже там совсем с ума посходили??? На армию целым миром собираем а они туалеты с интернетом строят",

"Это жесть!!!!!!! В воюющей стране, которой весь мир помогает получить победу, помогает военным, где пенсионеры, инвалиды выживают на 2500гр месяц, где сколько людей осталось без жилья, где сколько детей сирот стало война, весь мир помогает оружием, чтобы победить оккупанта", - жалуются украинцы в комментариях.

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

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