Так, если украинец примет решение выйти на пенсию позже - его выплату увеличат.

Об этом говорится в 29-й статье Закона «Об общеобязательном пенсионном страховании».

Таким образом, если отсрочить пенсию, например, до пяти лет, то за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,5%.

Если же отсрочить пенсию на больший период, тогда за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,75%.

Украинец, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, будет получить прибавку к пенсии около 50%.

Ощутимо изменятся выплаты в том случае, если пенсионеру удалось заработать пенсию в размере 5 тысяч гривен и он решили продолжить работать. В таком случае, при обращении за выплатой в 65 лет и 7 месяцев, пенсия составит уже 7 500 гривен.

Отсрочка пенсии будет более выгодна, если вам удалось изначально заработать хороший размер пенсионных выплат, но если ваша пенсия в 60 лет минимальная - особого повышения не будет заметно.

Пенсия рассчитывается по формуле: среднюю зарплату за три прошлых года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%.

Источник: На пенсии.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

Как Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.