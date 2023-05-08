Поддержка украинцев будет в виде продуктовых и гигиенических наборов, детских вещей, лекарств, товаров для животных.

На платформе Juravli сообщается, что украинцы могут бесплатно получить продукты, средства гигиены, лекарства, детскую одежду и товары для животных.

Подать заявку на помощь могут все нуждающиеся без отношения к категориям уязвимости.

В анкете онлайн-формы нужно указать какую помощь нужна - это еда, лекарства, одежда, детское питание, ветеринария и т.д.

Также нужно указать количество членов семьи, проживающих с вами, необходимо указать, есть ли в семье дети и сколько, есть ли в семье пожилые люди и сколько.

Кроме того, важно написать, почему Вам нужна помощь, что именно необходимо из указанной Вами категории помощи и указать адрес проживания.

Предоставленная информация на платформе полностью конфиденциальна, только волонтер, оказывающий помощь, может ее увидеть.

Обратная связь будет после того, как волонтер ознакомится с указанными данными.

Заявку можно подать здесь.

Напомним о материальной помощи одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

Малообеспеченным семьям материально помогут, если среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума для семьи.

Помощь семьям в Украине назначается на 6 месяцев, но этот период может быть продлен при условии соблюдения определенных требований, включая подтверждение низкого дохода.

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться по месту зарегистрированного или фактического проживания семьи.

К слову, напомним о прибавке к пенсии: некоторым украинкам предусмотрено больше денег, что нужно знать.

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