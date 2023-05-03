Украинцы могут получить финансовую помощь от Датского совета.

Стало известно, кто именно можут рассчитывать на помощь.

Финансовую помощь от Датского совета по делам беженцев могут получить украинцы, пострадавшие от войны.

Помощь смогут получить жители Иванковской громады в Киевской области, размер выплаты составляет 40 тысяч гривен.

Датский совет по правам беженцев объявил о запуске программы поддержки домохозяйств этого региона.

Полученные деньги можно будет потратить на возобновление бизнеса или создание новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства.

Предпочтение будет отдаваться украинцам, рабочее место которых повредили или разрушили оккупанты, в частности, речь идет о хозяйственных помещениях, технике, живой силе и так далее.

То есть те, кто хочет получить деньги на создание нового бизнеса, должны предоставить конкретный бизнес-план со всеми статьями расходов.

Подать заявки могут как ВПЛ, проживающие в Иванковской общине, так и официально проживающие там украинцы.

К слову, прием заявок на эту денежную помощи возобновлен с 18 апреля, говорится в сообщении Благотворительного фонда "Право на защиту".

За денежной помощью могут обратиться семьи, которые не получали ранее помощь от имеющих доход международных организаций и которые имеют доход меньший, чем 5400 грн на человека.

Напомним, украинцы могут получить еще одну денежную помощь, но есть условие.

Также сообщалось, что материальная помощь украинцам будет назначаться по новым правилам.

Кроме того, Politeka net писала, кто может получить больше 6 тысяч гривен денежной помощи.