Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2023 года составляет 2684 гривен.

В Аппарате Верховной Рады Украины рассказали, какую сумму нардепы получают ежемесячно, ссылаясь на приложение к Постановлению ВР Украины "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" от 07 декабря 2017 № 2240-VIII.

В приложении сообщается, что "должностные оклады народных депутатов Украины определяются в прожиточных минимумах, установленных для трудоспособных лиц на 01 января календарного года".

Так, у председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука зарплата составляет около 32 208 грн, у первого заместителя председателя Верховной рады Александра Корниенко зарплата в пределах 30 866 гривен, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк получает 29524 ежемесячно, у нардепов зарплата 26840 гривен.

Источник: Апостроф.

К слову, в январе этого года почти все депутаты Верховной Рады 2023 получили 100% надбавку к зарплате за "интенсивность труда".

Украинцы бурно отреагировали на надбавку к зарплате нардепов:

"Они с голоду умирают или попрошайничают у людей пенсии не хватает как прожить и коммуналки оплачивать надо а лекарству не за что покупать как им жить авоны свол*чи тель подносят за оплаты сколько уже можно это уже стыдно пусть они проживут на 2600 гривен",

"А мы собираем по 1 грн чтобы что-то приобрести для военных А они тысячи себе горло толкают и не вдавятся А главное что никакие законы на них не действуют и никто этого не замечает",

"С них надо снять все надбавки и назначить такую ​​зарплату как у пенсионеров", "И , к сожалению, ни один из них не отказался от такой надбавки в пользу ВСУ или лечения раненых. Когда же в нашей стране будет справедливость", - жалуются украинцы на такие зарплаты нардепов.

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