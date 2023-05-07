Жителей Украины, которые вовремя не платят соответствующие налоги, предусмотренные действующим законодательством, будут штрафовать.
Бухгалтер Михаил Смокович сообщил, что сейчас украинцы активно занимаются продажами в соцсетях и работают без регистрации ФЛП.
Такого рода "предприниматели" принимают оплату за товар наличными или на карту. Однако, согласно действующему законодательству, такие действия - это нарушение и за него предусмотрена административная ответственность.
Штраф может составлять от 17000 до 85000 гривен, в зависимости от деятельности и от срока задержки уплаты налогов.
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Размер налогов для физического лица-предпринимателя в Украине зависит от прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
В мае нужно оплатить ФЛП І группы: ЕСВ 1474 грн (22% минимальной зарплаты), ЕП — 268,40 грн (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц).
ФЛП II группы должы уплатить ЕСВ — 1474 грн, ЕП — 1 340 грн (20% минимальной заработной платы). ФЛП ІІІ группы: ЕСВ — 1 474 грн, ЕН 2% дохода (неплательщики НДС) на время действия военного положения.
Важно отметить, что начиная с марта 2022 гда уплата Единого социального взноса стала добровольной.
Источник: 24 канал.
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