Жителей Украины, которые вовремя не платят соответствующие налоги, предусмотренные действующим законодательством, будут штрафовать.

Бухгалтер Михаил Смокович сообщил, что сейчас украинцы активно занимаются продажами в соцсетях и работают без регистрации ФЛП.

Такого рода "предприниматели" принимают оплату за товар наличными или на карту. Однако, согласно действующему законодательству, такие действия - это нарушение и за него предусмотрена административная ответственность.

Штраф может составлять от 17000 до 85000 гривен, в зависимости от деятельности и от срока задержки уплаты налогов.

Размер налогов для физического лица-предпринимателя в Украине зависит от прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

В мае нужно оплатить ФЛП І группы: ЕСВ 1474 грн (22% минимальной зарплаты), ЕП — 268,40 грн (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

ФЛП II группы должы уплатить ЕСВ — 1474 грн, ЕП — 1 340 грн (20% минимальной заработной платы). ФЛП ІІІ группы: ЕСВ — 1 474 грн, ЕН 2% дохода (неплательщики НДС) на время действия военного положения.

Важно отметить, что начиная с марта 2022 гда уплата Единого социального взноса стала добровольной.

Источник: 24 канал.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

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