Украинцам сообщили, что правила предоставления бесплатного жилья для ВПЛ переписали.

Так, в Украине расширили список внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного бесплатного жилья.

Как сообщили в Мининтеграции, речь идет об уязвимых категориях, к которым могут принадлежать некоторые переселенцы.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

В Минреинтеграции объяснили, что к уязвимым категориям относятся лица с инвалидностью, лица старше 60 лет, дети-сироты и лишенные родительской опеки, личности, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

Также в эту категорию попали семьи военнослужащих, которые непосредственно участвуют в боевых действиях и многодетные и малообеспеченные семьи.

Кабмин одобрил изменения в порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания переселенцев – известно, что фонды формируются органами местного самоуправления.

Также известно, что жилые помещения из этих фондов будут предоставляться работникам предприятий, перемещенных в безопасные области.

К слову, ранее сообщалось о финансовой помощи от Датского совета по делам беженцев - ее могут получить украинцы, пострадавшие от войны.

Помощь смогут получить жители Иванковской громады в Киевской области, размер выплаты составляет 40 тысяч гривен.

Датский совет по правам беженцев объявил о запуске программы поддержки домохозяйств этого региона.

Напомним, о выплате денежной помощи: кто из украинцев имеет право на получение 40 тысяч гривен.

Также сообщалось, что материальная помощь украинцам будет назначаться по новым правилам.

Кроме того, Politeka net писала, кто может получить больше 6 тысяч гривен денежной помощи.