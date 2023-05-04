Так, в Украине расширили список внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного бесплатного жилья.
Как сообщили в Мининтеграции, речь идет об уязвимых категориях, к которым могут принадлежать некоторые переселенцы.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.
В Минреинтеграции объяснили, что к уязвимым категориям относятся лица с инвалидностью, лица старше 60 лет, дети-сироты и лишенные родительской опеки, личности, которые самостоятельно воспитывают ребенка.
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Также в эту категорию попали семьи военнослужащих, которые непосредственно участвуют в боевых действиях и многодетные и малообеспеченные семьи.
Кабмин одобрил изменения в порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания переселенцев – известно, что фонды формируются органами местного самоуправления.
Также известно, что жилые помещения из этих фондов будут предоставляться работникам предприятий, перемещенных в безопасные области.
К слову, ранее сообщалось о финансовой помощи от Датского совета по делам беженцев - ее могут получить украинцы, пострадавшие от войны.
Помощь смогут получить жители Иванковской громады в Киевской области, размер выплаты составляет 40 тысяч гривен.
Датский совет по правам беженцев объявил о запуске программы поддержки домохозяйств этого региона.
Напомним, о выплате денежной помощи: кто из украинцев имеет право на получение 40 тысяч гривен.
Также сообщалось, что материальная помощь украинцам будет назначаться по новым правилам.
Кроме того, Politeka net писала, кто может получить больше 6 тысяч гривен денежной помощи.