Субсидию пересчитают в апреле и октябре с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.

За коммуналку некоторым украинцам придется платить больше, так как субсидии могут уменьшиться в мае.

На период с 1 мая по 30 сентября субсидию автоматически пересчитают, если у человека не изменилось материальное положение или состав семьи, передают в ПФУ.

В том случае, если изменения произошли - нужно в течение 30 дней обратиться в ПФУ с заявлением об изменениях.

Лишить субсидии могут украинцев, чье материальное положение позволяет тратить на коммуналку без отопления около 20% от дохода.

Субсидии могут лишить, если в отопительный сезон денег на оплату коммуналки не хватает, а летом платить есть возможность. Таким образом на лето такие потребители останутся без субсидии.

Кроме того, без субсидии будут и украинцы с долгами на коммуналку и которые совершили покупку на 50 тысяч гривен или получили в собственность жилье.

Субсидию не продлят, если долг за коммунальные составляет от 680 гривен, а платежи просрочены более чем на 3 месяца.

Ранее сообщалось, что в Украине был произведен перерасчет пенсионных выплат. Это произошло в апреле. В частности, доплаты должны получить пенсионеры в Украине, которые продолжают работать.

Начнут выплачивать новую пенсию только в июне. Однако сообщается, что сразу заплатят за 3 месяца.

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