Так, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой внести изменения в положении о паспорте гражданина Украины, где будет предусмотрено, что паспорт составляется на государственном языке согласно части 1 ст. 8 языкового закона.

Таким образом, Креминь просит Верховную Раду устранить паспорта старого образца с данными об украинцах на русском языке.

Также уполномоченный по защите государственного языка напомнил, что в данный момент в Украине одновременно существуют два бланка паспортов, первый - это паспорт старого образца в синей обложке, в которых информация об украинце, прописка и место выдачи документа записаны как на государственном, так и не на государственном языке, и второй тип паспорта - биометрический.

"Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - добавил Кремень.

К слову, ранее в Украине предлагали упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранцев, защищающих наше государство.

Бойцы, защищающие независимость Украины – не могли быть призваны на военную службу государственными органами Украины, так как являются иностранцами, все они защищают Украину добровольно.

Есть иностранные легионы, защищающие независимость Украины, и имеющие гражданство Беларуси или России. Данные лица не защищены государством в случае взятия их в плен или гибели.

Напомним, украинцы предлагают убрать "отчество" в паспорте: Приблизит нас к ЕС.

Как сообщала Politeka, в Украине хотят запретить популярную социальную сеть: "Закрыть полностью".

Также Politeka писала, что украинцы предлагают лишить звания Героя Украины некоторых граждан.