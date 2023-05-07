Украинцам сообщили, кто может не платить налог на огород.

Так, некоторых украинцев в 2023 году освободили от платы налога за землю - часть владельцев участков и фермеров не будут платить налог.

Сообщается о законопроекте №7632, который распространяется на земельные участки на территориях, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных, а также говорится о тех, которые были загрязнены взрывоопасными предметами или находятся в консервации. Об этом сообщили в Кабмине.

Владельцы и арендаторы будут освобождены от минимального налогового обязательства, единого налога 4-й группы и платы за землю, потому что участки стали временно непригодными для использования.

Известно, что закон предусматривает сроки освобождения от налога на землю: для юрлиц — с 1 марта 2022 по 31 декабря 2022 года и в 2023 году до последнего числа месяца, когда будет деоккупация или закончатся военные действия.

И для ля физлиц с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 года, в 2023 году до последнего числа месяца, в котором завершатся оккупация или активная фаза войны на данном участке.

К слову, украинцы до 1 июля получат квитанции для уплаты налога на недвижимость.

Украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры. В частности, это касается даже тех квартир и домов, которые приобрели давно.

Уточняется, что платить нужно за квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома, площадь которых превышает 120 квадратных метров.

За один квадратный метр размер налоговой ставки не может быть выше 1,5% от минимальной зарплаты, которая была установлена на 1 января того года, за который платится налог на жилье.

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