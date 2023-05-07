Данное решение поддержали 239 народных депутатов.
Так, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8185 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
Речь идет о применении сотрудниками полиции беспилотных воздушных аппаратов и противодействии незаконному использованию данных судов.
В Раде хотят закрепить возможность временного ограничения использования интернета и мобильной связью в отдельных районах.
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Этим законопроектом хотят дополнить статью 43 Закона «Об электронных коммуникациях» новой частью.
А именно предусмотреть для обеспечения госбезопасности, общественной безопасности и порядка, для того, чтобы противодействовать диверсиям и преступности подразделениями специальных пользователей радиочастотного спектра.
Таким образом, могут применить средства или устройства для того, чтобы временно ограничить электронную коммуникацию или телекоммуникацию в отдельных местностях Украины.
Ранее сообщалось, что в апреле текущего года народные депутаты ВР поддержали поправку в законопроект №8312, предусматривающую возврат доплат по 30 тысяч гривен всем военным, полицейским и спасателям до конца военного положения.
Напомним о выключении электричества у тысяч украинцев: появились данные о тяжелых последствиях нового авиаудара.
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