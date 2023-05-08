По словам адвоката Марии Левченко, законопроект был зарегистрирован 17 апреля 2023 года. В нем говорится, что Украина должна перейти на другую систему накопления пенсий.

То есть может быть не так, как раньше, когда работодатель их официальной зарплаты отчислял в Пенсионный фонд.

"Действовала накопительная система и люди самостоятельно не оплачивали себе взносы на будущее, для того чтобы в будущем получать пенсию. То есть это полагалось на вычет из налогов. Но я открыла этот законопроект и в чем суть – там написано, что должно применяться и вводиться в Украину , именно сейчас в период военного положения, новая система накопления выплат для пенсий.

Потому что у нас очень быстро меняется демографическая ситуация после 24 февраля 2022 года и примерно по статистике, озвученной Шмигалем, что вроде бы примерно после 15 лет у нас не будет откуда брать выплаты на пенсию, откуда брать деньги на выплаты, потому что у нас очень быстро стареет население... и потому аргументированно нужно вводить эту накопительную систему", - говорит Левченко.

Также адвокат добавила, что переход на накопительную пенсию будет постепенным.

"Если вы откроете этот законопроект – там идет речь не о легальном функционировании негосударственных пенсионных фондов, также есть страхование за жизнь для того, чтобы потом эти выплаты, когда человек выйдет к пенсионному возрасту – потом эти выплаты чтобы возвращались. То есть, этим законопроектом вводится новая система таким образом, что предыдущие системы накопительные перестанут действовать. Это будет постепенный переход", – сообщила Мария Левченко.

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