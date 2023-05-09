В Украине идет активная подготовка к повышению тарифов на электроэнергию.

Так, срок действия постановления, который регулирует стоимость электричества для населения - истекает в июне.

В Минэнерго подтвердили, что готовят возможность пересмотра тарифов.

В частности, планы повысить тарифы подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, в данный момент сложно назвать возможный будущий тариф, но он добавил, что повышение даст возможность восстановить энергосистему.

"Вопрос сложный, он обсуждается, есть просчеты, есть оценки. Вы же сами понимаете, что 1,44 грн за киловатт-час не покрывают расходов, даже не покрывают расходов на доставку электроэнергии к конечному потребителю. А нужно покрывать генерацию и восстановление энергосистемы", – говорят в правительстве.

Эксперт по ЖКХ Олег Попенко сообщил о планах повысить тариф на электричество на 30-40%.

По словам эксперта, цена электроэнергии будет составлять около 2,3-2,5 грн/кВт*ч.

Сообщается, что в среднем украинская семья, по данным НКРЭКУ, потребляет около 165 кВт*ч тока в месяц, с действующим тарифом - это 237,6 грн/месяц.

После возможного подорожания электроэнергии платежка за электроэнергию может вырасти и до 379,5-412,5 грн. Однако, для семей имеющих субсидии - с увеличением тарифов увеличится и размер пособия.

Источник: Обозреватель.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.