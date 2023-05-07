В Украине изменился порядок получение денежной помощи от государства.

Так, стало известно, что изменилось в выплатах.

18 апреля 2023 года в постановлении Кабинета Министров Украины № 119 произошли изменения, которые направлены на улучшение механизма материальной помощи украинцев.

Теперь денежные выплаты смогут получать как люди, которые выезжают эвакуационными поездами из зоны активных боевых действия,и те, кто выезжает эвакуационными автобусами.

Сообщать об эвакуации следует заранее местным властям, для того, чтобы те смогли передать областной военной администрации списки и категории эвакуируемых лиц.

Все внутренне перемещенные лица получат единовременную финансовую помощь в размере 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысяч гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.

Чтобы получить деньги нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, для лиц с инвалидностью - подтверждающий документ.

В Укрпочте сейчас активно разрабатывают программу верификации эвакуируемых лиц.

К слову, финансовую помощь от Датского совета по делам беженцев могут получить украинцы, пострадавшие от войны.

Помощь смогут получить жители Иванковской громады в Киевской области, размер выплаты составляет 40 тысяч гривен.

Датский совет по правам беженцев объявил о запуске программы поддержки домохозяйств этого региона.

Напомним, украинцы могут получить еще одну денежную помощь, но есть условие.

Также сообщалось, что материальная помощь украинцам будет назначаться по новым правилам.

Кроме того, Politeka net писала, кто может получить больше 6 тысяч гривен денежной помощи.