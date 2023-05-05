Юрист рассказала об основных ошибках, которые случаются при начислении пенсионных выплат.

Юрист Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Ольга Хомич сообщает, что в большинстве случаев ПФУ начисляет пенсию верно, просто иногда случаются досадные нарушения.

Ольга назвала три основных вида ошибок.

Первый – случается при переходе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту.

"Работники пенсионного фонда используют некорректный показатель средней заработной платы за 3 последних года по Украине, предшествующие году назначения пенсии", - говорит юрист.

Ольга Хомич назвала вторую частую ошибку.

"Следующее наиболее распространенное нарушение – это не зачисление работниками пенсионного фонда страхового стажа", – сообщила Хомич, добавив, что часто люди не знают, что им не засчитано 2-3 и более лет стажа, что уменьшает размер пенсии.

Третья ошибка тоже является распространенной, когда Пенсионным фондом неверно учтена заработная плата лица для определения индивидуального коэффициента зарплаты.

Юрист Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Ольга Хомич сообщила, что для того, чтобы проверить корректность начисления выплат есть два способа:

самостоятельный расчет через Пенсионный калькулятор в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ;

исчисление всех показателей независимыми специалистами по расчету размера пенсий.

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