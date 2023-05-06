Украинцам рассказали, повлияет ли на цены появление на рынке продуктов нового урожая.

Так, на ценовую политику повлияют прогнозы по объемам производства и потребления на 2023 год.

Как рассказал академик Национальной академии аграрных наук Юрий Лупенко ссылаясь на тенденции прошлых лет - можно ожидать замедления роста и даже снижения средних потребительских цен на отдельные продукты питания.

"Торможение потребительских цен на продукты питания происходит уже в течение 5 месяцев после пика в октябре 2022 года, когда их рост против соответствующего месяца 2021-го достиг 36,1%", – говорит Лупенко.

Также академик добавил, что год полномасштабной войны продукты питания в Украине подорожали на 31,5%.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, до июня цены на популярные овощи, такие как лук, помидоры, огурцы будут расти.

Стоимость начнет снижаться только после поступление на рынок нового урожая.

Ранее мы писали, что в этом году привычные для украинцев продукты не радуют своими ценами. Даже овощи, к которым привыкли многие жители Украины, стали несравнимо дороже, в сравнении с довоенным временем. Речь идет о помидорах и огурцах. Уже в первые дни мая цена на некоторые сорта этих овощи выросла в разы.

Напомним также, что популярные овощи порадовали удешевлением: с 210 гривен цена упала до 99.

Як Politeka сообщала, цена на популярный продукт поползла вверх, что становится деликатесом для украинцев.

Также Politeka писала, сколько заплатим за творог, масло и другие продукты.

Источник: Обозреватель.