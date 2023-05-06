В Украине на доплату к пенсии в размере 1000 грн в июне могут претендовать некоторые украинцы.

Некоторые украинцы могут рассчитывать на доплаты к пенсии уже в июне. Речь идет о работающих украинцах, которые получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа. В Пенсионном Фонде Украины рассказали более подробно об этом.

Там отметили, что перерасчет пенсионных выплат произойдет задним числом. То есть перерасчет происходит каждые два года при условии, если по состоянию на март уже есть 24 месяца стажа.

Выплаты пересчитывают в апреле, но в этом месяце и в следующем - мае, платят выплаты в старом размере. И только, начиная с июня, пенсию увеличивают. Тогда же доплачивают выплаты за предыдущие два месяца.

Для того, кто имеет 35 лет стажа, коэффициент в формуле расчета пенсии составляет 0,35. А после перерасчета пенсии с апреля коэффициент увеличится до 0,37.

Так, судя по подсчетам при наличии 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 гривен ежемесячная прибавка для украинского пенсионера после перерасчета составит 333 гривен.

В июне выплатят и повышенную пенсию, и прибавку за апрель и май. Соответственно, пенсия увеличится на 1000 грн. В последующие месяцы украинцам будут выплачивать ежемесячно по 6175,1 грн.

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