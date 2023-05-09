Украинцев предупредили о штрафах за популярное нарушение.

Так, за поджог мусора или сухостоя украинцам грозит штраф.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщается, что спасатели просят украинцев не сжигать сухую траву и листья.

Сжигать мусор, сухие листья или траву в Украине запрещено. В ином случае - предусмотрена административная ответственность и штраф в размере от 3060 до 6120 гривен.

Для должностных лиц штраф составит от 15000 до 21000 гривен.

Спасатели требуют не нарушать пожарную безопасность в лесу, ведь за такое нарушение также будет админответственность и штраф от 1530 до 4590 гривен.

Также в Министерстве внутренних дел украинцам напомнили, что пожар в лесу или поджог сухостоя - приводит к уничтожению экосистемы, гибели животных.

Украинцам предложили альтернативу, например, компостирование сухостоя или вывоз на специальную свалку коммунальными службами.

Напомним, все больше штрафов появляется в Украине. В частности, на днях Кабмин принял решение о возвращении контроля за курением в общественных местах кафе, барах и ресторанах Украины.

С 11 июля 2023 года такой штраф изменится - его собираются увеличить. Так, размер штрафа составит с начала лета 3000 гривен за первое нарушение в течение года и 15000 – за каждое следующее.

Напомним, кого начнут проверять и штрафовать за нарушения.

Как Politeka сообщала, ввели штраф больше 500 гривен за популярное нарушение.

Также Politeka писала, что для дачников и жителей села приготовили новый штраф.