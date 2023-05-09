Сообщатся о меценатской пенсии, действующей в Украине еще с 2022 года.
Как информирует ПФУ, пенсионеры могут получить более 7 тысяч гривен дополнительно.
В том случае, если человек, желающий помочь пенсионеру, переведет определенную сумму на отдельный счет Пенсионного фонда.
"Например, если вы перечислите на специальный счет 10 тысяч гривен, то 7 тысяч гривен уйдет получателю, а остальное распределят между другими пенсионерами. Все происходит в процентном соотношении 70 к 30", — говорится в сообщении.
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Перевести деньги пенсионерам может любой человек.
"Така пенсія для звичайного пенсіонера не можлива.Хто має мільярди він їх не дасть на пенсійний фонд.він ще подумає як можна здерди ту пенсію що є .а родич якщо має гроші.то він може так дати.для чого йому пенсійний фонд",
" Ага депутати верховної ради задонатять для своєї кішені і по більше а з трибуни лішень байки розсказівають а для народу тільки на віживання",
" Булоб краще якби з Депутатів хтось поміг пенсіонеру із своєї зарллати.От би булаб новина,а люди допомагали до війни , і у війну допомагають",
"Яка класна ідея, - нехай люди допомагають. А де ті пенсійні кошти, до яких багато людей не дожили, але сплачували все життя? З тих коштів можна допомагати іншим пенсіонерам, а не класти їх собі в карман" , – пишут в комментариях украинцы.
Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.
Как Politeka сообщала, кому из украинцев могут отменить выплаты, подробности постановления.
Также Politeka писала о новом виде пенсий в Украине, благотворителем может стать любой.