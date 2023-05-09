В коммунальной службе рассказали как можно выплатить долги.
В "Центре коммунального сервиса" сообщили, что в том случае, если возникла проблема с долгами за коммунальные платежи - можно оформить специальный договор реструктуризации задолженности за полученные услуги.
Это позволит должнику выплачивать задолженности по частям.
Чтобы оформить рассрочку на долг по коммуналке, нужно обратиться в любой районный сервисный центр УК "Центр коммунального сервиса".
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Договор можно заключить на задолженность по услугам снабжение теплоэнергией и горячей водой, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также за содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным зданием и вывозе бытовых отходов.
"А чим? Якби людина могла відразу все сплатити, невже вона б накопичувала всі ці борги?Або якось виживай,або плати комуналку,ось до чого йде.Ціни європейські,а зарплати третіх країн",
" Дайте людям гідні зарплати , пенсії, то і боргів не буде. А то якщо хтось із членів родини не працює, то навіть в субсидії немає і ніхто не дивиться , що а родині є інваліди , пенсіонери, діти",
" А чому мають бути борги,верхушка як платить так і ми їм маємо платити за комуналку", - пишуть українці у коментарях.
Напомним, также сообщалось о скидке на оплату газа – кто из украинцев может сэкономить.
Кроме того, Politeka.net писала, что «Нафтогаз Украины» обратился к украинцам с важной информацией, которую не следует игнорировать.
Также сообщалось, что Нафтогаз дал разъяснения по поводу новых изменений.