Платежки за электроэнергию могут измениться уже с 1 июня.

Так, 1 июня истечет срок действия постановления, который регулирует цены коммунальных услуг для населения.

Повышение тарифов на электроэнергию, похоже, все же не обойдет стороной украинцев.

В НКРЭКУ сообщают, что нынешний тариф на электроэнергию для населения Украины (1,44 грн за каждый кВт/ч) покрывает только четверть ее стоимости.

Гава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский говорит, что экономически обоснованный тариф на электричество сейчас составляет более 6 грн за кВт-ч.

В данный момент фиксированная цена удерживается на льготном уровне за счет специальных обязательств на государственных производителей электрической энергии.

Электроэнергия в Украине с 1 июня, по самому вероятному сценарию, для бытовых потребителей вырастет примерно на 30-40% - до 2,3-2,5 грн за кВт/ч.

Сейчас украинцы платят по 1,44 грн (с НДС) за каждый кВт/ч при использовании до 250 кВт/ч в месяц, и 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – при потреблении более 250 кВт-ч в месяц.

Источник: today.ua.

Напомним, повышение тарифов на электроэнергию отразится на кошельках украинцев.

Также сообщалось, что цены в платежках увеличились.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам массово насчитываются "левые" кубы газа.