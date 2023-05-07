Украинцам рассказали, кто может получить денежную помощь в рамках программы "Прихисток".

Заявки на компенсацию расходов на временное размещение за апрель 2023 года принимают до 5 мая.

Как сообщили в Минреинтергации данная программа помощи предусматривает компенсацию от государства за жилищно-коммунальные услуги людям, которые бесплатно приютили переселенцев (ВПЛ).

Украинцы могут подать заявки для покрытия расходов, которые были связаны с размещением ВПЛ.

Компенсация предусмотрены владельцам жилья или их представителям, съемщикам жилья государственной или коммунальной собственности, или людям, принявшим наследство и предоставивших жилье для проживания переселенцев.

Такие компенсации начисляют за размещение людей, переехавших с территорий, которые находятся в перечень территорий, где ведутся боевые действия или временно оккупированных страной-агрессором.

Владельцам жилья разместивших у себя переселенцев, выплатят по 900 гривен за каждого человека в месяц.

К слову, Украинцы могут получить финансовую помощь от Датского совета.

Финансовую помощь от Датского совета по делам беженцев могут получить украинцы, пострадавшие от войны.

Помощь смогут получить жители Иванковской громады в Киевской области, размер выплаты составляет 40 тысяч гривен.

Датский совет по правам беженцев объявил о запуске программы поддержки домохозяйств этого региона.

Полученные деньги можно будет потратить на возобновление бизнеса или создание новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства.

Напомним, украинцы могут получить еще одну денежную помощь, но есть условие.

Также сообщалось, что материальная помощь украинцам будет назначаться по новым правилам.

Кроме того, Politeka net писала, кто может получить больше 6 тысяч гривен денежной помощи.

Источник: Знай.