Клиентка Vodafone сообщила, что пользуется услугами этого оператора около года.
Пользователь оставила отрицательный отклик о работе Vodafone на сайте отзывов.
По ее словам, во время пополнения Vodafone "в никуда деваются" 10-20 гривен, хотя она, якобы, никуда не звонила и не пользовалась мобильным интернетом.
"И вот снова пришло время пополнять счет и я день ждала пока мне подключат тариф и ее не подключили потому что не достаточно средств хотя равная сумма была. Я обратилась в магазин Vodafone они сказали что не знают что это такое и переключили на второй тариф хотя я спросила два раза перед тем какая разница между ними мне сказали что никакой. Через час я пытаюсь позвонить родным за границу и мне говорят что денег у меня нет", - жалуется клиентка Vodafone.
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Женщина снова решила обратиться к оператору Vodafone.
"Он говорит что да такое есть и я просто забыл вам это сказать но извиняюсь это уже я не решу потому что это не мои проблемы вы должны каждый день иметь 10 грн чтобы звонить", - сообщила украинка.
В результате, сообщает пользователь, она решила сменить мобильного оператора и стала клиенткой другой компании.
Источник: otzyvua.net .
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