Причина подорожания кроется в продаже капусты суперранних сортов - она продолжает сокращаться.

В то же время массовые поставки капусты поздних сортов не начаты, однако спрос на раннюю капусту на данный момент остается высоким, это и дает возможность фермерам и продавцам ставить ценники выше.

Сейчас в украинских магазинах раннюю капусту можно купить по 55-60 гривен за килограмм - это в среднем на 30% дороже, чем на прошлой неделе.

Эксперты говорят, что предложение капусты ощутимо сократилось, что продавцы объясняют это периодом межсезонья.

Известно, что многие фермеры закончили сбор урожая капусты суперранних сортов, а вот ранняя капуста поздних сортов только начинает массовую поставку. через 2 недели.

Украинские фермеры предполагают, что ранняя капуста может появиться на рынке позже традиционных сроков в том случает, если погода и дальше холодной и пасмурной.

Ранее сообщалось, что за год полномасштабной войны продукты питания в Украине подорожали на 31,5%.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, до июня цены на популярные овощи, такие как лук, помидоры, огурцы будут расти.

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Источник: east-fruit.com.