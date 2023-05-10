Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение.
Украинцы будут иметь возможность продавать электроэнергию собственного производства
Так, с 9 мая 2023 года потребители электроэнергии - бытовые и не бытовые - смогут продавать электроэнергию.
Украинцы смогут продавать электроэнергию производимую генерирующей установкой или установкой хранения энергии.
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Кроме того, сообщается, что украинцы смогут продавать электроэнергию любому покупателю по свободному договору и договорной цене.
"Такое решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электрической энергии и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики",
– говорится в сообщении.
Таким образом, украинцы производящие собственную электроэнергию, смогут зарабатывать на этом деньги. Также такого рода торговля может создать конкуренцию на рынке энергетики.
Источник: сайт НКРЭКП.
К слову, В Украине идет активная подготовка к повышению тарифов на электроэнергию. Срок действия постановления, который регулирует стоимость электричества для населения - истекает в июне.
Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.
Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.
Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.