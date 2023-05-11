Так, пенсионерам на момент перечисления выплат 1 апреля 2023 года - если они продолжали работать и имели 24 месяца страхового стажа - перечислят выплаты.
Сообщается, что получения надбавки от 100 до 1500 гривен, пенсионеру не должна была производиться индексация пенсий в течение двух лет.
Кроме того, размер будет определяться индивидуально в зависимости от коэффициента стажа или зарплаты.
"При этом работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет произведен в случае, если они достигли пенсионного возраста", – говорят в ПФУ.
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Работающие пенсионеры доплаты получат в июне, сразу за три предыдущих месяца.
Данное решение было принято из-за изменений в отчетности уполномоченных органов, которые занимаются выплатами.
"Не злите своими сообщениями несчастных пенсионеров, у кого пенсия 2-3 тысячи, которые выживают, как могут",
"У простого человека пенсия до 3000, и им не нужно а другим нужно. Не морочьте голову людям в такое тяжелое время",
"Власть совсем далека от людей, невозможно выжить за 2400 гр.. Оно и не удивительно себе сделали нормальные зарплаты, помощь, оздоровительные, льготы и не от чего не отказываются, нарушая все законы, они с такими зарплатами. продукты ни на коммуналку",
"А что добавляют тем у кого пенсия до трех тысяч и проработали всю жизнь стаж сорок лет", - пишут в комментариях украинцы.
Источник: 24 канал.
Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрено больше денег, что нужно знать.
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