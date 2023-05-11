В Укрпочте заверяют, что новые цены останутся доступными для украинцев.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в эфире телемарафона объяснил причину решения поднять цены.

Так, тарифы повысят из-за подорожания топлива и перевозок.

Сообщается, что в мае и июне клиенты смогут пользоваться услугами почтового оператора по старым ценам.

"До конца первого полугодия точно ничего не меняем. Поэтому в мае, июне можно пользоваться нашими доступными тарифами. А во втором полугодии будем просчитывать и принимать решения", – говорят в Укрпочте.

Таким образом, уже летом 2023 года Укрпочта пересмотрит свою тарифную политику.

Также в Укрпочтые заявили о нововведениях - компания в мае обновила услугу переадресацию посилок. Клиенты, которые хотят воспользоваться данной услугой - должны заплатить 50 гривен.

Переадресацию можно заказать для посилок: "Укрпочта Стандарт", "Укрпочта Експрес", "Укрпочта" Документы.

Источник: sud.ua.

Кроме того в Украине идет активная подготовка к повышению тарифов на электроэнергию.

Срок действия постановления, который регулирует стоимость электричества для населения - истекает в июне.

В Минэнерго подтвердили, что готовят возможность пересмотра тарифов.

Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.

Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.