В Укрпочте заверяют, что новые цены останутся доступными для украинцев.
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский в эфире телемарафона объяснил причину решения поднять цены.
Так, тарифы повысят из-за подорожания топлива и перевозок.
Сообщается, что в мае и июне клиенты смогут пользоваться услугами почтового оператора по старым ценам.
"До конца первого полугодия точно ничего не меняем. Поэтому в мае, июне можно пользоваться нашими доступными тарифами. А во втором полугодии будем просчитывать и принимать решения", – говорят в Укрпочте.
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Таким образом, уже летом 2023 года Укрпочта пересмотрит свою тарифную политику.
Также в Укрпочтые заявили о нововведениях - компания в мае обновила услугу переадресацию посилок. Клиенты, которые хотят воспользоваться данной услугой - должны заплатить 50 гривен.
Переадресацию можно заказать для посилок: "Укрпочта Стандарт", "Укрпочта Експрес", "Укрпочта" Документы.
Источник: sud.ua.
Кроме того в Украине идет активная подготовка к повышению тарифов на электроэнергию.
Срок действия постановления, который регулирует стоимость электричества для населения - истекает в июне.
В Минэнерго подтвердили, что готовят возможность пересмотра тарифов.
Напомним, тариф на электроэнергию для украинцев все же повысят: в Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен.
Как сообщала Politeka, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.
Также Politeka писала, что у украинцев рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.